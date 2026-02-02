Ignacio Briones elogia a Jorge Quiroz en Hacienda: “Su empoderamiento es clave para enfrentar desafíos económicos”

Ignacio Briones, economista y presidente del centro de estudios Horizontal, ha elogiado la designación de Jorge Quiroz como nuevo Ministro de Hacienda, un nombramiento que será oficializado hoy por el presidente electo José Antonio Kast. En una entrevista con T13, Briones, quien también se desempeñó como ministro de Hacienda, destacó las capacidades profesionales de Quiroz tras una reunión entre su centro de estudios y el economista, donde se discutió un trabajo relacionado con la “permisología”.

Briones calificó la reunión como “muy buena”, subrayando que la permisología es un tema de interés común que fue parte de la campaña electoral, especialmente durante su apoyo a la candidatura de Evelyn Matthei. “Era uno de los puntos donde teníamos coincidencia. Tuvimos divergencia en otros temas, aunque más de órdenes de magnitud que de dirección”, comentó Briones, refiriéndose a la promesa de Kast de implementar un recorte de gasto fiscal de 6.000 millones de dólares para reducir el déficit fiscal.

El exministro también expresó su confianza en Quiroz, afirmando que lo ve “súper empoderado”, lo cual considera esencial para un Ministro de Hacienda. “Un ministro de Hacienda tiene que estar empoderado y creyéndose el cuento a full y me alegra. (Veo) con claridad lo que quiere hacer”, agregó Briones.

Además, Briones describió a Quiroz como una persona “muy inteligente, indudablemente”, y celebró que el economista haya incorporado el tema de la permisología en el núcleo de su programa. “Yo espero que el actual gobierno, el Frente Amplio, que apoyó al ministro Grau en el proyecto de permisos sectoriales, bueno, con esa misma vara, también apoye al ministro Quiroz cuando empuje proyectos en esta dirección”, concluyó Briones.