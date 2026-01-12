El Tribunal Federal de Justicia de Alemania ha emitido un fallo que afecta las condiciones de contratación de los proveedores de servicios de internet, específicamente en relación con el inicio del periodo mínimo de permanencia.

La sentencia se originó a raíz de una demanda presentada por una asociación de consumidores contra una empresa de telecomunicaciones que gestionaba la infraestructura de fibra óptica en Alemania. La compañía había incluido en sus contratos una cláusula que obligaba a los usuarios a mantener el servicio durante 12 o 24 meses, comenzando a contar solo una vez que la conexión DGN estaba operativa y entregada al cliente.

El tribunal desestimó la apelación de la empresa, confirmando la invalidez de esta cláusula al basarse en el Código Civil alemán (BGB). Según la resolución, las disposiciones que obligan a una parte por más de dos años son consideradas ineficaces. El tribunal argumentó que el cómputo de la duración del contrato debe iniciarse en el momento de la firma y no depender de la ejecución del servicio.

En su análisis, el Senado revisó la Ley de Telecomunicaciones (TKG) y concluyó que las características técnicas de la expansión de la fibra óptica no justifican excepciones a las normas generales de contratación. Los magistrados enfatizaron que el marco normativo no permite que el plazo de permanencia se interprete en función de la fecha de prestación del servicio, reafirmando que la protección del consumidor requiere claridad sobre la duración del contrato desde el momento de su firma.

La sentencia también descartó la necesidad de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), indicando que la normativa comunitaria sobre comunicaciones electrónicas permite a los Estados miembros establecer disposiciones nacionales que ofrezcan plazos de permanencia más cortos para proteger a los usuarios. Con esta decisión, se ratifica la prohibición del uso de cláusulas que impongan condiciones de permanencia inciertas y se establece un precedente sobre la transparencia en los contratos de servicios de internet.