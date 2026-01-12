Dudas sobre la parrilla de artistas del Festival de Antofagasta generan preocupación entre concejales y vecinos ante inminente evento

La ciudad de Antofagasta se alista para celebrar su aniversario en febrero, pero surgen dudas sobre la programación del festival veraniego.

Antofagasta, Chile, se prepara para conmemorar su aniversario en el mes de febrero con un festival veraniego, para el cual se ha adjudicado la organización a la productora Evento SOT. Este evento promete contar con una destacada parrilla de artistas, incluyendo a Myriam Hernández, Pablo Alborán, Kidd Voodoo, Los Fabulosos Cadillacs, Beto Cuevas, Los Tres y Pamela Leiva, entre otros. Sin embargo, la incertidumbre ha crecido entre los concejales de la ciudad tras recibir alertas sobre la veracidad de las presentaciones programadas.

La concejala Karina Guzmán expresó su preocupación en una entrevista con La Hora, señalando que “el tema es delicado, acá hay artistas que públicamente han reconocido que no tienen planificadas presentaciones en los próximos meses. No podemos asegurar nada, pero las dudas ya están instaladas”. Guzmán añadió que se discutirá el asunto en una reunión programada para este lunes, y que el martes se votará una resolución final sobre el evento.

Por su parte, el concejal Patricio Aguirre comentó en radio Resonancia que aún no tiene información clara sobre la programación del festival. “He estado revisando las cláusulas del contrato, multas y compromisos del evento. También se realizará una reunión de trabajo para abordar estos temas de interés para los concejales”, indicó Aguirre, quien enfatizó la importancia de la fiscalización del evento y la necesidad de contar con asesoría técnica.

Las preocupaciones se centran especialmente en la participación de Kidd Voodoo, Los Fabulosos Cadillacs y Pablo Alborán. Kidd Voodoo ha anunciado que tomará un descanso antes de continuar con sus presentaciones, mientras que un representante de Los Fabulosos Cadillacs, Fabián Bottini, confirmó que la banda no tiene planes de presentarse en Chile durante enero y febrero, afirmando que “no hay ninguna posibilidad que LFC haga esta presentación en febrero 2026”.

La concejala Guzmán también mencionó que Evento SOT ha estado involucrada en problemas con el municipio en el pasado, lo que añade más inquietud sobre la capacidad de la productora para llevar a cabo el festival. La programación del evento, que se llevará a cabo los días 11, 12 y 13 de febrero, está ahora bajo un intenso escrutinio, y Guzmán concluyó que “me da pena que jueguen con la ilusión de la gente, no creo que exista una mala intención, pero sí es lo que van a terminar percibiendo los vecinos”.