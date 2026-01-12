UNESCO certifica al Reino de León como pionero del parlamentarismo mundial, 27 años antes que la Carta Magna inglesa

La historia del parlamentarismo y la democracia podría tener un origen más antiguo de lo que se ha creído tradicionalmente, según investigaciones recientes que destacan un evento clave en el Reino de León en 1188.

El relato comúnmente aceptado sostiene que la democracia parlamentaria se originó en Inglaterra en 1215, cuando la nobleza forzó al rey Juan Sin Tierra a firmar la Carta Magna, un documento que limitó el poder del monarca a través de una asamblea. Sin embargo, algunos historiadores argumentan que 27 años antes, el rey Alfonso IX de León había convocado una Curia Regia en la Iglesia de San Isidoro de León, donde por primera vez se incluyó a representantes elegidos por el pueblo, conocidos como ciues electti, junto a clérigos y nobles.

Este evento ha sido reconocido por la UNESCO en 2013, que declaró a León como el precedente histórico más antiguo del parlamentarismo mundial. La decisión se fundamentó en los Decreta de 1188, un conjunto de 17 estatutos que establecieron derechos y libertades, obligando a todos los estamentos sociales, desde el rey hasta el ciudadano común, a someterse a la ley.

En los Decreta, Alfonso IX dejó un testimonio claro del propósito de la asamblea: “En el nombre de Dios: yo Don Alfonso, rey de León y Galicia, habiendo celebrado curia en León, con el arzobispo y los obispos y los magnates de mi reino y con los ciudadanos elegidos de cada una de las ciudades, establecí y confirmé bajo juramento que a todos los de mi reino, tanto clérigos como laicos, les respetaría las buenas costumbres que tienen establecidas por mis antecesores”.

El Reino de León abarcaba lo que hoy son Galicia, Asturias, León y Extremadura. Este avance hacia la democracia se interpretó como una respuesta a la necesidad de la Corona leonesa de obtener recursos tras el estancamiento de la Reconquista, incorporando a los representantes del pueblo como una forma de legitimación ante el aumento de impuestos.

A diferencia de la Carta Magna, el texto original de los Decreta no ha sobrevivido, pero las copias en documentos medievales fueron suficientes para que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España solicitara su reconocimiento ante la UNESCO, que se formalizó en 2014.

En comparación, la inclusión de la burguesía en las decisiones políticas en otras partes de Europa ocurrió mucho más tarde: en Alemania en 1232, en Inglaterra en 1265 y en Francia en 1302. A pesar de este reconocimiento internacional, el hecho de que León sea el precursor del parlamentarismo sigue siendo poco conocido.