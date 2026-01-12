Trump revela que Irán busca negociar tras protestas, pero advierte sobre posibles acciones militares inminentes ante la violencia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que Irán ha expresado su interés en negociar, tras las tensiones generadas por las protestas en el país persa. Durante una conversación con periodistas a bordo del Air Force One, Trump reveló que los líderes iraníes “llamaron” y manifestaron su deseo de entablar diálogos, en medio de un contexto de posibles represalias militares por la violencia que ha surgido en las manifestaciones.

“Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar”, afirmó Trump, quien también mencionó que está recibiendo actualizaciones constantes sobre la situación en Irán. El mandatario subrayó que su administración está evaluando la situación y que podría tomar decisiones antes de cualquier encuentro formal. “Quizás tengamos que actuar antes de una reunión”, agregó, sugiriendo que la situación es crítica.

Trump hizo hincapié en que el gobierno iraní ha cruzado una línea peligrosa, señalando que “ha muerto gente que no tenía que morir” debido a la violencia desatada por las autoridades. En sus declaraciones, el presidente estadounidense indicó que algunos manifestantes han perdido la vida en estampidas, mientras que otros han sido víctimas de disparos.

El presidente también mencionó que el Ejército de EE.UU. está analizando la situación y que existen varias opciones sobre la mesa. “¿Me están preguntando qué haré, dónde atacaré, cuándo y desde qué ángulo atacaremos?”, cuestionó, sugiriendo que las decisiones sobre posibles acciones militares están en discusión.

Trump expresó su confianza en que Irán toma en serio las amenazas de Estados Unidos, citando ejemplos de acciones pasadas, como la eliminación del general Qasem Soleimani y la disminución de la amenaza nuclear iraní. “¿No diría usted que sí (Irán se toma en serio las amenazas) después de todas estas cosas que hicimos?”, añadió.

En cuanto a las amenazas de represalias por parte de Irán, el presidente minimizó su preocupación, afirmando que si Irán ataca bases estadounidenses, responderán de una manera que nunca han experimentado antes. Estas declaraciones se producen en un momento en que se reporta que Trump se reunirá el martes con su gabinete para discutir formalmente posibles acciones, que incluyen ciberataques, sanciones y bombardeos, según información de The Wall Street Journal.

Además, Trump mencionó su intención de contactar al empresario Elon Musk para discutir el envío de satélites de Starlink a Irán, con el objetivo de ayudar a mantener el acceso a internet durante los apagones que han afectado al país. Las protestas en Irán, que comenzaron el 28 de diciembre debido a la crisis económica, han resultado en al menos 538 muertes, según la ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos.