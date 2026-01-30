Tonka Tomicic citada como testigo clave en el juicio del Caso Audios por su relación con los imputados

La animadora Tonka Tomicic ha sido incluida en la lista de testigos para el juicio oral del Caso Audios, un proceso judicial que ha captado la atención pública en Chile.

La Fiscalía Metropolitana Oriente ha presentado un extenso escrito acusatorio de 1.743 páginas, que incluye más de 16 mil archivos, 304 testigos, 202 evidencias documentales y 43 pruebas periciales. El objetivo de la Fiscalía es demostrar la eventual responsabilidad penal de los imputados, entre los que se encuentran Luis Hermosilla, María Leonarda Villalobos, y los empresarios Álvaro Jalaff Sanz y Antonio Jalaff Sanz.

La inclusión de Tomicic en la nómina de testigos se debe a su relación con Hermosilla, quien fue mencionado en conversaciones con Villalobos. En 2024, la animadora ya había sido citada por el Ministerio Público para aclarar su vínculo con los imputados y las gestiones que estos habrían realizado en su favor, así como los pagos asociados a dichas actuaciones.

En diciembre de 2024, se reveló que Villalobos había detallado las gestiones tributarias que realizó a pedido de Hermosilla, incluyendo la regularización fiscal de Tomicic. Villalobos declaró que en marzo de 2023, Hermosilla le pidió revisar la situación tributaria de la animadora y le envió su RUT y clave tributaria, lo que le permitió acceder al portal del Servicio de Impuestos Internos (SII) y reenviar la información. Además, en junio, Hermosilla solicitó la regularización de la empresa unipersonal Diamond, propiedad de Tomicic, para lo cual Villalobos gestionó la acreditación de actividad y domicilio tributario.

El Caso Audios ha generado un gran interés mediático y social, dado el perfil de los involucrados y la naturaleza de las acusaciones. La animadora deberá comparecer nuevamente ante la justicia para esclarecer su papel en este complejo entramado judicial.