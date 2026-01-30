Rodrigo Salinas revela la divertida razón de su ausencia en el concierto de 31 Minutos en Tiny Desk Concert

La banda infantil 31 Minutos realizó una destacada presentación en el reconocido espacio de NPR, “Tiny Desk Concert”, donde interpretaron varios de sus éxitos, incluyendo “Bailan sin Cesar”, “Mi Muñeca me Habló” y “Yo Nunca Vi Televisión (Y Luego Sí Pero Después No)”. Este evento, que tuvo lugar el año pasado, reunió a los icónicos personajes de la serie, como Julio Triviño, Patana Tufillo y Juan Carlos Bodoque, junto a las voces de sus creadores, Pedro Peirano, Jani Dueñas y Álvaro Díaz.

Sin embargo, uno de los miembros más queridos, el comediante Rodrigo Salinas, quien da vida a Juanín Juan Harry, no estuvo presente en la grabación. Durante su participación en el podcast “Me Suena”, conducido por Jean Philippe Cretton y Mauricio Jürgensen, Salinas explicó su ausencia. “La verdad estaba en una gira con Bernardita Rufinelli que se llamaba ‘Pololos’. Me equivoqué po”, confesó el exintegrante del “Club de la Comedia”.

A pesar de no haber asistido, Salinas reveló que su voz fue utilizada en el concierto. “Me invitaron. Si se fijan bien, mi voz está ahí: ‘Tulio estamos al aire’, esa es mi voz original”, afirmó, aclarando que aunque no estuvo físicamente, su participación se hizo sentir.

El comediante también compartió detalles sobre su día durante la grabación del Tiny Desk, indicando que se encontraba en Curicó, presentándose en un local sin techo llamado San Pancho. “Tomo decisiones malas como haber salido de gira al sur con Bernardita Rufinelli”, bromeó, provocando risas entre los animadores del podcast.

A pesar de su ausencia, Salinas mencionó que sus compañeros de 31 Minutos le reconocieron que debería haber estado en el evento, pero que tuvo un “premio de consuelo” al conocer a Chayanne, lo que le permitió olvidar su falta en el concierto. “Gracias a eso puedo contar cómo es Chayanne, es alto como Hotuiti”, concluyó.

El episodio del podcast, donde se abordó este tema, está disponible en plataformas como YouTube y Spotify, y ha generado gran interés entre los seguidores de 31 Minutos y la comedia chilena.