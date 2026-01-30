Crisis de donaciones en Penco: montañas de ropa generan problemas sanitarios tras megaincendio y desbordan capacidad de ayuda

La acumulación descontrolada de ropa donada tras el megaincendio en Penco, región del Bío Bío, se ha convertido en un nuevo desafío para los afectados y los voluntarios que trabajan en la zona.

Desde la emergencia provocada por el incendio, la solidaridad de la comunidad ha sido fundamental para enfrentar la catástrofe. Sin embargo, la donación masiva y desregulada de prendas ha generado problemas significativos, según denuncian los residentes. En varios sectores de Penco, se pueden ver carteles que advierten: “No más ropa”, reflejando el desorden y la dificultad para clasificar adecuadamente las donaciones recibidas.

Los vecinos han señalado que muchas de las prendas donadas no están en condiciones de ser utilizadas, lo que ha llevado a la creación de montañas de ropa en mal estado, generando focos de basura textil. Esta situación no solo complica las labores de los voluntarios, sino que también plantea riesgos para la salud pública, ya que la acumulación de ropa sucia podría atraer roedores y agravar la situación sanitaria en áreas ya afectadas por el desastre.

Además, se ha alertado sobre el riesgo de que la problemática se intensifique con la llegada de las lluvias, ya que la ropa expuesta a la intemperie se mojará y se volverá inutilizable. Ante este panorama, las autoridades y organizaciones de apoyo han hecho un llamado a la población para que colabore de manera responsable, informándose sobre los insumos realmente necesarios y canalizando la ayuda a través de vías oficiales, evitando así la acumulación de donaciones innecesarias.