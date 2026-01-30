Cony Capelli se mantiene firme: No se disculpará con Naya Fácil y le dice que siga esperando sentadita

La disputa entre Naya Fácily y Cony Capelli continúa intensificándose, con ambas figuras del espectáculo manteniendo posturas firmes tras sus recientes intercambios en redes sociales. La situación se originó cuando Capelli, participante de “Fiebre de Baile”, declaró que no asistiría a la Gala de Viña del Mar si Naya no era invitada. Esta afirmación generó una serie de reacciones que han escalado en las últimas semanas.

Días después de la declaración de Capelli, Naya Fácily, ganadora de “Gran Hermano”, publicó una historia en Instagram solicitando recomendaciones de fotógrafos personales para la gala, lo que provocó su molestia. Naya criticó a quienes se preparaban para asistir al evento, sugiriendo que deberían destinar esos recursos a ayudar a los damnificados por los incendios en la región del Bío Bío. En sus redes sociales, Naya expresó su descontento sin mencionar nombres, pero su mensaje fue claro: consideraba inapropiado gastar en la gala mientras había personas en necesidad.

La respuesta de Cony Capelli no se hizo esperar. En una entrevista con el portal “Noticias y Espectáculos”, Capelli afirmó que no tiene intención de disculparse con Naya, afirmando: “No me arrepiento para nada y no le voy a pedir disculpas. Que siga esperando mi mensaje, porque no lo voy a hacer”. Además, Capelli mencionó que ha recibido ataques por parte del fandom de Naya, lo que ha hecho que la situación sea aún más dolorosa para ella. “Es doloroso y yo creo que ha sido bastante ya lo que he tenido que vivir por un emplazamiento que fue gratuito”, comentó.

Capelli también defendió su postura, aclarando que su oferta de no asistir a la gala fue una broma y que no se siente culpable por su decisión. “Yo no la emplacé a ella como ella lo hizo conmigo. Ella me emplazó primero, yo de hecho la defendí por el tema de la gala”, explicó. La influencer subrayó que su intención nunca fue aprovecharse de la situación, y que su ayuda a una familia afectada por los incendios fue genuina, aunque se sintió malinterpretada.

La controversia entre ambas figuras del entretenimiento sigue generando interés en las redes sociales, donde sus seguidores continúan debatiendo sobre el tema. La situación ha puesto de relieve las tensiones que pueden surgir en el mundo del espectáculo, especialmente en momentos de crisis social.