Minsal alerta sobre presencia del mosquito Aedes aegypti en Santiago y activa protocolos de vigilancia sanitaria

Durante la tarde del jueves, el Ministerio de Salud (Minsal) de Chile anunció la detección del mosquito Aedes aegypti en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez, el principal terminal aéreo del país. Esta confirmación fue realizada por el Instituto de Salud Pública (ISP) tras el análisis de una muestra sospechosa encontrada en las bodegas del aeropuerto.

El ISP indicó que “la muestra recibida como sospechosa corresponde a un ejemplar de Aedes aegypti, vector reconocido internacionalmente por transmitir enfermedades como el dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla”. Esta situación se produce en el contexto de una alerta sanitaria que abarca desde la región de Arica y Parinacota hasta Los Ríos, lo que permite a las autoridades reforzar las acciones de prevención, vigilancia y control frente a enfermedades transmitidas por vectores.

Con la confirmación de la presencia del mosquito, el Minsal ha activado protocolos de vigilancia y control intensivo para mitigar los riesgos de una posible propagación en el territorio continental. Hasta el momento, no se han reportado casos de arbovirosis autóctonos en Chile continental, aunque se han registrado tres casos importados durante el año 2026, lo que subraya la importancia de un monitoreo activo.

La Seremi de Salud de la Región Metropolitana y la Red Asistencial han intensificado la vigilancia epidemiológica para identificar de manera temprana posibles contagios. Las medidas implementadas incluyen el monitoreo constante en servicios de urgencia, revisiones periódicas de notificaciones sanitarias y coordinación con centros de salud públicos y privados para detectar oportunamente casos compatibles con enfermedades transmitidas por el Aedes aegypti.

El Minsal también ha recordado a la población los síntomas de alerta asociados a enfermedades como el dengue, que incluyen fiebre alta de inicio brusco, dolor muscular y articular intenso, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general. En el caso del dengue, se pueden presentar signos de alarma como dolor abdominal persistente, vómitos frecuentes y sangrado de mucosas. La autoridad sanitaria ha instado a la población a consultar de manera oportuna si presentan estos síntomas y a mantener las medidas preventivas mientras se mantenga la alerta sanitaria por dengue en el país.