Fallece joven agredido en fiesta de Año Nuevo en Talcahuano: cuatro detenidos por el brutal ataque

Un joven de 20 años falleció tras ser agredido en una fiesta de Año Nuevo en Talcahuano, Biobío, lo que ha conmocionado a la comunidad.

El 1 de enero, se reportó que el joven, identificado con las iniciales C.F.M.O., fue víctima de una brutal agresión después de asistir a la fiesta “Lion Dubai 2026”, que tuvo lugar en el Espacio Marina de Talcahuano. Debido a la gravedad de sus lesiones, el joven fue trasladado a un centro médico, donde se encontraba en riesgo vital. Sin embargo, en las últimas horas, Carabineros confirmó su fallecimiento como resultado de la agresión.

Según la información proporcionada por Carabineros, la víctima fue atacada con golpes de pies y puños por un grupo de individuos, quienes también agredieron a otras tres personas durante el incidente. Tras el ataque, se emitieron órdenes de detención para los presuntos agresores, lo que llevó a que el personal del OS9 de Carabineros realizara las detenciones en las comunas de Concepción y San Pedro de La Paz.

Los cuatro sospechosos de la agresión están programados para pasar a control de detención el día domingo, según lo informado por las autoridades. Este trágico suceso ha generado preocupación en la comunidad local, que espera respuestas y justicia tras la muerte del joven.