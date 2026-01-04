Maly Jorquiera se da una nueva oportunidad en el amor con un gerente tras su ruptura con Sergio Freire

Maly Jorquiera podría estar iniciando una nueva etapa en su vida amorosa, según la reportera Cecilia Gutiérrez, quien compartió detalles sobre un posible nuevo romance de la humorista en su pódcast “Bombastic”.

La comediante, que hace aproximadamente un año terminó su relación con Sergio Freire en medio de acusaciones de infidelidad, estaría rehaciendo su vida sentimental. Gutiérrez mencionó que Jorquiera ha comenzado a salir con un nuevo pretendiente, un gerente de una empresa reconocida en el país, lo que marca un cambio significativo en su elección de pareja, pasando de un comediante a un ejecutivo.

“Me comentaron que Maly Jorquiera está rehaciendo su vida después de una relación bien dura”, afirmó Gutiérrez, quien también destacó que el nuevo interés amoroso de Jorquiera no tiene conexión con el mundo del espectáculo.

La noticia fue recibida con humor por Pablo Candia, compañero de Gutiérrez en el pódcast, quien bromeó sobre la situación: “Aprendió rápido la chica, de un comediante a un gerente de empresa”.

Hasta el momento, Maly Jorquiera no ha confirmado ni desmentido esta información. Recientemente, la humorista generó revuelo en las redes sociales al publicar varias fotografías junto a Jean Philippe Creton, aunque se ha aclarado que su relación con el comunicador es de carácter profesional.

Este nuevo capítulo en la vida de Jorquiera se produce en un contexto donde la vida personal de los artistas a menudo se convierte en tema de interés público, especialmente tras rupturas mediáticas como la suya con Freire.