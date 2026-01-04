Homenaje a Leo Dan: Recordando al ícono de la música romántica argentina y su legado imborrable en la cultura latina

Leo Dan, el icónico cantante y compositor argentino, falleció el 1 de enero de 2025 a los 82 años, dejando un legado imborrable en la música romántica en español.

Nacido Leopoldo Dante Tévez Coronel el 22 de marzo de 1942 en Villa Atamisqui, Santiago del Estero, Leo Dan se destacó como uno de los exponentes más importantes de la nueva ola argentina. Desde su infancia, mostró un gran interés por la música, tocando la armónica a los cuatro años y la guitarra a los seis. A los 16 años, formó su primer grupo musical, “Los Troveros”, y más tarde, “Los Demonios del Ritmo”. Su carrera despegó cuando se trasladó a Buenos Aires a los 20 años, donde firmó con la discográfica CBS.

Su primer gran éxito, “Cecilia”, lo catapultó a la fama en su país natal. En una entrevista, Leo Dan recordó cómo su vida cambió rápidamente: “Reinaba el Club del Clan, la discográfica buscaba muchachos y caí yo… Empecé a ganar tanto que me compré una casa entre Mataderos y Liniers y traje a Buenos Aires a mis padres y hermanos”. Durante la década de 1960, participó en el programa “Sábados continuados” y en varias películas, consolidando su popularidad.

En 1966, conoció a Mariette Papolczy, quien se convertiría en su esposa. Su boda fue un evento memorable, marcado por el caos y la emoción de sus fanáticos. La canción “Mary es mi amor” está inspirada en su relación. A mediados de los años sesenta, Leo Dan se mudó a España y luego a México, donde vivió casi una década, pero regresó a Argentina en los años ochenta, incluso incursionando en la política como candidato a gobernador de Santiago del Estero.

A lo largo de su carrera, Leo Dan compuso más de 1.500 canciones y vendió más de 40 millones de álbumes, convirtiéndose en una figura central de la música latinoamericana. Su fe cristiana fue un pilar en su vida, y en sus últimos años, se dedicó a la música evangélica, afirmando que “desde que conocí a Jesucristo, mi vida es más linda”.

En febrero de 2024, Leo Dan y el músico Manuel Wirtz interpretaron “Los caminos de la fe” ante el papa Francisco, en el contexto de la canonización de María Antonia de la Paz y Figueroa. A lo largo de su vida, el artista también recibió numerosos reconocimientos, incluyendo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un Grammy Latino en 2012 por su trayectoria.

A principios de 2024, Leo Dan anunció su retiro definitivo de los escenarios, expresando que era el momento de cerrar ese capítulo de su vida. Tenía programados conciertos de despedida en Estados Unidos y estaba en negociaciones para un último show en Argentina. Su muerte fue confirmada por sus seres queridos a través de redes sociales, quienes invitaron a todos a celebrar su vida y legado musical. “Nuestro amado Leo Dan dejó su cuerpo en paz y junto al amor de su familia”, comunicaron, recordando su profundo amor y su música que perdurará en el tiempo.