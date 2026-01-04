Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por Estados Unidos

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha designado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina del país, tras la detención del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas. La presidenta de la Sala Constitucional, Tania D’Amelio, anunció que Rodríguez asumirá “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

La asunción de Rodríguez está programada para el lunes 5 de enero, y el acto de juramentación se llevará a cabo en la sede del Parlamento, que iniciará un nuevo período legislativo con los 285 diputados electos el pasado 25 de mayo. Entre los nuevos legisladores se encuentran Jorge Rodríguez, hermano de la vicepresidenta, el opositor Henrique Capriles Radonski, y Cilia Flores, quien fue capturada junto a Maduro por las autoridades estadounidenses.

La vicepresidenta asumirá el cargo en un contexto de creciente cuestionamiento hacia la Asamblea Nacional, que ha sido objeto de críticas por un proceso electoral considerado irregular, en el que la oposición, liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, ha denunciado fraude. Según actas opositoras, González Urrutia habría ganado las elecciones del 28 de julio de 2024 con más del 30% de los votos.

El TSJ ha aclarado que esta medida es “cautelar, urgente y preventiva”, y no implica una calificación definitiva sobre la falta presidencial, ya sea temporal o absoluta. Además, se ha subrayado que esta decisión no sustituye las competencias de otros órganos del Estado que puedan pronunciarse sobre la situación de Maduro en el futuro.

La detención de Nicolás Maduro, quien ha sido trasladado a una prisión federal en Nueva York, se produce en el marco de cargos que incluyen narcotráfico y terrorismo. El TSJ justificó su decisión ante lo que calificó como “la agresión militar extranjera” que resultó en el “secuestro del presidente constitucional”.