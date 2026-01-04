Kamala Harris critica la operación militar de Trump en Venezuela: “No se trata de democracia, se trata de petróleo y caos”

Kamala Harris critica la operación militar de Trump en Venezuela, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

La ex candidata presidencial de Estados Unidos, Kamala Harris, ha expresado su firme oposición a la reciente operación militar llevada a cabo por el presidente Donald Trump en Venezuela, que culminó con la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A través de sus redes sociales, Harris argumentó que las acciones de Trump “no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible”.

Harris subrayó que, aunque Maduro es considerado un “dictador brutal e ilegítimo”, esto no justifica lo que calificó como una acción “ilegal e imprudente”. En su mensaje, la ex candidata presidencial recordó que “ya hemos visto esta película antes: guerras por un cambio de régimen o por petróleo que se venden como fuerza, pero se convierten en caos, y las familias estadounidenses pagan el precio”.

La exsenadora también enfatizó que el pueblo estadounidense está cansado de ser engañado y que no desea más intervenciones militares. “Lo que se está llevando a cabo en Venezuela no se trata de drogas ni de democracia. Se trata de petróleo y del deseo de Donald Trump de convertirse en el hombre fuerte de la región”, afirmó Harris.

Además, Harris criticó la falta de un plan claro por parte de Trump, señalando que el mandatario está “poniendo en riesgo a las tropas, gastando miles de millones, desestabilizando una región y sin ofrecer ninguna autoridad legal, ningún plan de salida ni ningún beneficio interno”.

En el contexto de esta operación, la cancillería de China también expresó su “grave preocupación” por la captura forzosa de Maduro y su esposa, indicando que estas acciones podrían tener repercusiones negativas para la paz y la seguridad regional.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Agentes de Inmigración, Brandon Judd, manifestó su satisfacción por la situación de los venezolanos en el extranjero, afirmando que “pronto tendrán un país seguro al que regresar”.

La situación en Venezuela sigue siendo tensa, y la captura de Maduro ha generado reacciones diversas a nivel internacional, con líderes de diferentes países advirtiendo sobre los peligros de tales intervenciones militares.