Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha decidido que Delcy Rodríguez asuma la presidencia del país tras la detención de Nicolás Maduro.

La medida fue anunciada por la jueza Tania D’Amelio, quien indicó que Rodríguez ejercerá como presidenta interina debido a la “ausencia forzosa” de Maduro, capturado el pasado sábado por fuerzas militares de Estados Unidos junto a su esposa, Cilia Flores. D’Amelio explicó que esta decisión busca “garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación” en un contexto de crisis política.

La resolución del TSJ se basa en el artículo 335 de la Constitución de Venezuela, que establece la continuidad del Estado ante la ausencia del presidente. La magistrada D’Amelio calificó la situación actual como “excepcional, atípica y de fuerza mayor”, lo que justifica la intervención del tribunal en este caso.

El anuncio de la asunción de Rodríguez se produce en un momento crítico para el país, justo después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declarara que su administración tomará el control de Venezuela para facilitar una transición política. Según el diario El Nacional, Delcy Rodríguez será juramentada como presidenta interina el lunes 5 de enero, coincidiendo con el inicio de un nuevo período legislativo en el que participarán los 285 diputados electos el 25 de mayo.

La situación en Venezuela ha generado una serie de reacciones internacionales, y se espera que la comunidad global observe de cerca los acontecimientos que se desarrollen tras la captura de Maduro y la asunción de Rodríguez al poder.