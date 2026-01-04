Trágico accidente en ruta Villarrica-Freire deja un niño fallecido y diez personas heridas tras colisión múltiple

Un accidente de tránsito en la ruta que conecta Villarrica y Freire, en la región de La Araucanía, dejó un saldo de diez personas heridas y un niño fallecido.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 10 de la mencionada ruta, donde se produjo una colisión múltiple que involucró a tres vehículos menores. Rodrigo Urrutia, tercer comandante del Cuerpo de Bomberos de Villarrica, confirmó los detalles del accidente y la respuesta de los servicios de emergencia. Videos del incidente muestran los vehículos volcados y a un costado de la carretera, lo que llevó a la rápida intervención de personal del SAMU, Bomberos y Carabineros.

Según información de Radio Bío Bío, la familia afectada es originaria de Santiago y se encontraba de vacaciones en la zona lacustre de La Araucanía, específicamente en Caburgua. Los heridos fueron trasladados a los hospitales de Pitrufquén y Villarrica, donde se les está evaluando para determinar la gravedad de sus lesiones.

El capitán Urrutia indicó que la víctima fatal es un niño de entre 6 y 7 años. Por su parte, Carabineros ha informado que la ruta permanece cerrada debido al accidente, y se están implementando desvíos para el tráfico en la zona.