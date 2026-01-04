Corea del Norte condena captura de Maduro y denuncia la brutalidad de Estados Unidos en su intervención en Venezuela

Corea del Norte condenó la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, calificándola de “grave violación de la soberanía”.

Este domingo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Norte emitió un comunicado a través de la agencia estatal KCNA, en el que se denuncia “enérgicamente el acto hegemónico cometido por Estados Unidos en Venezuela como la más grave violación de la soberanía”. Un portavoz del ministerio agregó que “el incidente es otro ejemplo que confirma una vez más la naturaleza deshonesta y brutal de Estados Unidos”.

La captura de Maduro y su esposa ocurrió en la madrugada del sábado, cuando fuerzas especiales estadounidenses llevaron a cabo un ataque que incluyó bombardeos aéreos en Caracas y sus alrededores. Posteriormente, Maduro fue trasladado a Estados Unidos en un buque de guerra y encarcelado en Nueva York, donde deberá comparecer ante un juez para enfrentar cargos que incluyen “narcoterrorismo” e importación de cocaína al país norteamericano.

En un contexto relacionado, Corea del Norte realizó el domingo varios lanzamientos de misiles balísticos, marcando su primer lanzamiento del año, justo un día después de la captura de Maduro. Según fuentes de Pyongyang, esta acción ya estaba programada con anterioridad.