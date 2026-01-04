Racismo y violencia en la familia Ingalls: secretos ocultos de “La pequeña casa en la pradera” que impactan su legado

La icónica serie “La pequeña casa en la pradera”, que ha dejado una huella imborrable desde su debut en 1974, se prepara para un nuevo capítulo con el anuncio de una versión renovada que Netflix lanzará en 2026. Esta serie, que ha sido un referente de resiliencia y valores familiares, sigue la vida de Laura Ingalls y sus hermanas, así como de sus padres, Charles y Caroline Ingalls, convirtiéndose en un símbolo de la televisión estadounidense.

La serie se basa en la obra literaria de Laura Ingalls Wilder, compuesta por nueve volúmenes publicados entre 1932 y 1943, donde la autora narra las vivencias de su infancia en el Oeste Americano. A través de sus relatos, Wilder retrata las dificultades que enfrentó su familia mientras su padre luchaba por establecer una granja que pudiera sostenerlos, un esfuerzo que a menudo terminaba en fracasos y pérdidas.

A pesar de su éxito, la serie y los libros han sido objeto de críticas en años recientes, especialmente por la representación de los pueblos indígenas y los estereotipos raciales presentes en la narrativa. En un documental sobre la vida de Wilder, la ensayista Roxane Gay comentó sobre la falta de sensibilidad en las representaciones de los indígenas en los libros, señalando que “a nadie se le ocurrió pensar en las representaciones de los indígenas en esos libros”. Esta crítica se ha intensificado, llevando a que en 2018 se retirara el nombre de Wilder de un premio literario infantil debido a su lenguaje racista.

Los libros de Wilder, aunque celebrados por su estilo y narrativa, también han sido cuestionados por su omisión de aspectos más oscuros de la vida de los Ingalls. Caroline Fraser, autora de “Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder”, ha señalado que Laura omitió muchas dificultades de su padre, quien en la vida real era descrito como un hombre malhumorado y con problemas de alcoholismo. En contraste, la serie de televisión, protagonizada por Michael Landon, presenta a Charles Ingalls como un padre amoroso y justo, una imagen que difiere de la realidad.

La primera obra de Wilder, “La chica pionera”, escrita a los 60 años, ofrece una visión más cruda y honesta de su vida familiar, revelando las luchas y la pobreza que enfrentaron. A pesar de las dificultades, Laura Ingalls Wilder logró plasmar en sus libros una visión de unidad familiar y valores que resonaron con muchas generaciones.

Charles Ingalls falleció el 8 de junio de 1902 en De Smet, Dakota del Sur, a los 66 años, dejando un legado que ha perdurado a través de los años, tanto en la literatura como en la televisión. Su obituario lo describía como un “ciudadano honesto” y un “padre fiel y cariñoso”, aunque su vida estuvo marcada por la lucha y la adversidad.