El Papa León XIV clama por la paz y soberanía de Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses

El papa León XIV hizo un llamado este domingo a priorizar el bienestar del pueblo venezolano y a garantizar la soberanía de Venezuela, tras la captura del presidente Nicolás Maduro por fuerzas especiales estadounidenses. Durante su oración del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice expresó que “el bienestar del querido pueblo venezolano debe prevalecer sobre cualquier otra consideración y conducir a la superación de la violencia y al emprendimiento de caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país”.

La situación en Venezuela se ha intensificado tras la sorprendente captura de Maduro, quien pasó su primera noche encarcelado en Nueva York. El líder del régimen chavista fue apresado en una operación militar que tuvo lugar en la madrugada del sábado, donde comandos estadounidenses realizaron bombardeos en Caracas y sus alrededores. Esta incursión militar ha llevado a que la situación se discuta de urgencia en el Consejo de Seguridad de la ONU el próximo lunes.

Maduro y su esposa fueron detenidos durante la operación, que culminó con su traslado a Estados Unidos, donde fue llevado en helicóptero al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Enfrentará cargos relacionados con narcotráfico y terrorismo. Imágenes difundidas por el gobierno del presidente Donald Trump mostraron a Maduro esposado y en sandalias al llegar a Nueva York, bajo la custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Con esta acción, Washington ha puesto fin al tercer mandato de Maduro, que se extendía hasta 2025 y que habría sumado un total de 18 años en el poder. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, un país rico en petróleo que ha estado sumido en una crisis política y económica durante años.