Catherine Fulop celebra la captura de Maduro: ‘Se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido’

Una gran cantidad de venezolanos en el mundo celebraron la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, quien enfrenta cargos por tráfico de drogas y porte de armas.

La noticia de la detención de Nicolás Maduro ha generado una ola de reacciones entre la diáspora venezolana, que ha visto en este acontecimiento una oportunidad para la justicia y la liberación de su país. Artistas venezolanos también se han manifestado al respecto, destacando la participación de figuras como Carlos Baute, el ‘Puma’ Rodríguez y Ricardo Montaner, quienes han expresado su apoyo a la causa.

Catherine Fulop, reconocida actriz y modelo venezolana, utilizó su cuenta de Instagram para compartir su alegría por la captura. En una publicación, Fulop mostró una imagen simbólica de Dios abrazando a Venezuela y escribió: “Dios nos proteja!!! Llegó el día y se hará justicia por tanto sufrimiento de un pueblo oprimido. Espero pronto vernos en Venezuela”. Esta publicación resonó entre sus seguidores, acumulando más de 100 mil ‘me gusta’ y numerosos comentarios de apoyo.

Además, Fulop compartió una historia en la que incluyó la primera fotografía de Maduro tras su captura, comentando: “Los dictadores siempre terminan así! Que se haga justicia. Gracias, presidente Trump!!” Su mensaje refleja el sentimiento de muchos venezolanos que anhelan un cambio en su país.

La captura de Maduro se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre su régimen, que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos y corrupción. La comunidad internacional ha estado atenta a los desarrollos de esta situación, que podría tener implicaciones significativas para el futuro político de Venezuela.