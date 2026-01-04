Conaf se compromete a recuperar el Parque Nacional Nahuelbuta tras años de abandono y ataques incendiarios en la zona

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) ha abordado la situación de abandono que enfrenta el Parque Nahuelbuta, situado entre las provincias de Arauco y Malleco, en Chile. La falta de señalización adecuada y la escasez de guardaparques han dificultado el acceso de los turistas a esta área natural.

César Ibáñez Basso, Jefe del Departamento de Áreas Protegidas de Conaf en La Araucanía, informó que se están realizando esfuerzos para establecer una presencia permanente de guardaparques en el parque, lo que podría mejorar la experiencia de los visitantes.

El abandono del Parque Nahuelbuta se remonta a un ataque incendiario ocurrido en 2022, que resultó en la destrucción de casas, bodegas y vehículos de los guardaparques. Desde entonces, Conaf ha implementado diversas mejoras con el fin de restablecer y facilitar el acceso al parque desde la localidad de Cañete.

Las autoridades continúan trabajando en la recuperación de este espacio natural, que es vital para la biodiversidad y el turismo en la región. Se espera que las nuevas medidas contribuyan a revitalizar el parque y atraer nuevamente a los visitantes.