Delcy Rodríguez asume la presidencia interina de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro por Estados Unidos

Venezuela enfrenta una situación crítica tras el arresto del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, lo que ha llevado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a designar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina del país. La decisión fue anunciada el sábado por Tania D’Amelio, presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, a través de un comunicado que fue difundido por radio y televisión.

El TSJ justificó su resolución en el contexto de “la agresión militar extranjera” que resultó en el “secuestro” de Maduro, quien actualmente se encuentra en una prisión federal en Nueva York enfrentando cargos de narcotráfico y terrorismo. En este marco, D’Amelio indicó que “se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”.

Rodríguez, en su nuevo rol, ha activado el Consejo de Defensa de la Nación y ha remitido al TSJ un decreto de estado de conmoción exterior, el cual se espera que sea declarado constitucional en las próximas horas. Durante una reunión transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez afirmó: “Suscrito el decreto, estamos procediendo en este Consejo de Defensa de la Nación a entregarlo a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia para su respaldo constitucional”.

La legislación venezolana establece que, en caso de falta absoluta del presidente, deben convocarse elecciones presidenciales en un plazo de 30 días. Sin embargo, el fallo del TSJ no declara la falta absoluta de Maduro, lo que evita la necesidad de una convocatoria inmediata a elecciones. En este contexto, la nueva Asamblea Nacional, elegida en mayo y que ha sido objeto de controversia, comenzará sus funciones este lunes.

La situación en la frontera entre Colombia y Venezuela se mantiene tensa, con reportes de la Fuerza Armada venezolana denunciando la muerte de escoltas de Maduro a manos de fuerzas estadounidenses. Además, las Fuerzas Armadas han exigido la liberación de Maduro, calificando su arresto como un secuestro.