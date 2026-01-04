Nicolás Maduro Guerra defiende a su padre tras arresto en EE.UU.: ‘Venezuela rechaza la agresión militar imperialista’

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano arrestado, se pronunció en redes sociales tras la detención de su padre por parte de Estados Unidos.

En la madrugada del sábado, Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, fue arrestado en un operativo de las fuerzas estadounidenses. Su hijo, Nicolás Maduro Guerra, quien se presenta como músico y economista, utilizó su cuenta de Instagram para expresar su rechazo a la acción militar estadounidense, calificándola de “gravísima agresión”. En su mensaje, Maduro Guerra compartió un comunicado oficial del gobierno venezolano que condena la detención de su padre, quien se encuentra actualmente en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn.

El comunicado del gobierno venezolano, respaldado por Maduro Guerra, sostiene que la captura de Nicolás Maduro constituye una “violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas”, específicamente en sus artículos 1 y 2, que abogan por el respeto a la soberanía y la igualdad jurídica de los Estados, así como la prohibición del uso de la fuerza.

El presidente venezolano enfrenta múltiples cargos en Estados Unidos, que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas automáticas. La detención ha generado un fuerte rechazo por parte de las Fuerzas Armadas venezolanas, que han calificado la acción como un “secuestro” y han exigido la liberación de Maduro.

La situación ha intensificado las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, con Maduro Guerra afirmando que su país repudia la intervención militar y defendiendo la soberanía nacional. La comunidad internacional observa de cerca el desarrollo de este caso, que podría tener repercusiones significativas en la política venezolana y en las relaciones diplomáticas en la región.