Alerta Roja en Talca y San Nicolás por incendios forestales: medidas de emergencia activadas para controlar la situación

El Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ha declarado Alerta Roja por incendios forestales en Talca y San Nicolás, en Chile.

Este miércoles por la tarde, Senapred emitió la alerta debido a la gravedad de los incendios que se han originado en la comuna de Talca, en la región del Maule, y en San Nicolás, en la región de Ñuble. La alerta se mantendrá vigente hasta que las condiciones lo permitan, según lo informado por el organismo.

En Talca, se han reportado dos incendios: uno en el sector de Circunvalación Norte y otro en Los Hoteleros. Ambos incendios han afectado aproximadamente una hectárea de terreno. El incendio en Circunvalación Norte se encuentra cerca de la población Jardines de Talca, mientras que el de Los Hoteleros está próximo a la población del mismo nombre.

Para combatir el fuego en Circunvalación Norte, están trabajando tres compañías del Cuerpo de Bomberos de Maule, incluyendo una de Talca y otra de Pelarco, además de dos brigadas de Conaf, cuatro aviones cisterna, dos helicópteros, un skidder y un aljibe. En el incendio de Los Hoteleros, se han desplegado dos brigadas, un técnico, dos helicópteros y un camión cisterna de Conaf, junto con el apoyo del Cuerpo de Bomberos de Talca.

Por otro lado, en San Nicolás, el incendio se ha registrado en el sector de El Manzano, donde se ha visto afectada una superficie preliminar de 0,1 hectárea de pastizal y matorral. En este lugar, están trabajando los cuerpos de bomberos de San Nicolás y San Carlos, además de cuatro brigadas de Conaf.

Senapred ha indicado que, con la declaración de Alerta Roja, se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles para apoyar las labores de control de los incendios, en colaboración con Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED). La situación es considerada grave debido a la extensión y severidad de los eventos en ambas comunas.