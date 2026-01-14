Emotivo gesto de Daniel Fuenzalida: compra el nicho de Andrés Caniulef y une a viejos amigos en su despedida

El mundo del espectáculo nacional se encuentra de luto tras el fallecimiento del periodista Andrés Caniulef, quien perdió la vida el pasado viernes 9 de enero. En su servicio fúnebre, celebrado en un ambiente de profunda tristeza, se dieron cita numerosos amigos y colegas, entre ellos el animador Daniel Fuenzalida y el expanelista de “Me Late”, Sergio Rojas.

Daniel Fuenzalida, visiblemente afectado por la pérdida, compartió su dolor a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un emotivo mensaje acompañado de fotografías que capturan momentos compartidos con Caniulef. En su publicación, expresó: “Aún en shock por tu partida, no me salen las palabras. Solo se me viene a la cabeza tu amistad, tu risa, tu lealtad inquebrantable. Gracias por escucharme y yo agradezco tus consejos, no sé Andrés qué decirte más de lo que te dije”. Además, recordó un momento especial: “Gracias por ese beso y abrazo que nos dimos en Av Salvador sin conocernos, solo por la TV. De ahí en adelante, forjamos una relación maravillosa pero que no termina hoy con tu viaje porque me quedaré con tus fotos, tus audios, tus palabras y las revisaré cada vez que me hagan falta como la última vez que conversamos”.

Durante el servicio, Fuenzalida se reencontró con Sergio Rojas, con quien había tenido conflictos en el pasado. Sin embargo, la ocasión les permitió dejar de lado sus diferencias y abrazarse, unidos por el dolor de perder a un amigo querido. En la edición de este lunes del programa “Que te lo digo”, Rojas reveló un gesto significativo de Fuenzalida: él fue quien compró el nicho donde descansará Andrés Caniulef. Esta información fue compartida por el cuñado del periodista durante el servicio fúnebre.

Rojas, al recordar las palabras del familiar de Caniulef, destacó la importancia de reconocer la ayuda que recibió su cuñado en momentos difíciles. “Quiero agradecer, especialmente a una persona, porque mi cuñado muchas veces necesitó de los rostros de televisión y muchos no le tendieron la mano. Por eso quiero agradecer a Daniel Fuenzalida porque se hizo cargo del lugar en que descansa hoy en día Andrés“, comentó Rojas.

El gesto de Fuenzalida fue calificado por Rojas como un acto de nobleza y entereza, subrayando que “cuando uno la caga, la caga, y cuando uno hace cosas buenas, hace cosas buenas. Para mí, en esta oportunidad, lo que tú hiciste es de una entereza y de una nobleza que es meritoria darla a conocer”. La comunidad del espectáculo continúa recordando a Caniulef, quien dejó una huella imborrable en el medio.