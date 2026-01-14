Emilia Dides enfrenta complicaciones en su embarazo y médicos le recomiendan reposo absoluto para cuidar su salud y la del bebé

Emilia Dides, ex Miss Chile, enfrenta complicaciones en su embarazo y debe seguir reposo absoluto tras alcanzar la semana 34 de gestación.

Durante el programa “Hay que decirlo”, el panelista Manu González actualizó la situación de salud de Dides, quien ha recibido indicaciones médicas para cuidar su embarazo. Según González, la actual reina de Viña del Mar se encuentra más tranquila después de haber experimentado un susto, y los médicos le han recomendado reducir su actividad diaria. “Emilia Dides está más tranquila, es un susto, una mamá siempre quiere la mayor cantidad de madurez, pero le han pedido reposo, que baje el flujo de actividad, que esté un pelín resguardada”, comentó el ex integrante de Zona de Estrellas.

La situación de Dides se complica aún más en medio de serias acusaciones de agresión sexual que han surgido en su contra por parte de exempleadas, lo que añade presión a su estado actual. En el mismo programa, la animadora Karla Constant, quien también ha pasado por la experiencia de ser madre, ofreció su perspectiva sobre el embarazo de Dides. Constant enfatizó la importancia de tratar de retrasar el nacimiento para asegurar el desarrollo adecuado del bebé, dado que Dides está en la semana 34 y lo ideal sería que diera a luz en aproximadamente un mes.

“Lo urgente es tratar de parar ese nacimiento para que la guagua siga creciendo bien”, afirmó Constant, añadiendo que los pulmones del bebé se desarrollan en las últimas semanas del embarazo. La conductora de “Mundos Opuestos” también compartió su experiencia personal, señalando que ser madre primeriza puede ser aterrador, especialmente en verano debido al calor. “Es de los medios más raros que he experimentado. En el verano es más terrible por el calor. Para la mujer es nuevo, hay que tratar de alargar más este embarazo, pero bueno que sea lo que Dios quiera”, concluyó.

Emilia Dides, quien se encuentra en un momento delicado de su vida, sigue bajo la supervisión médica necesaria para garantizar la salud tanto de ella como de su futuro hijo.