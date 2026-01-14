Nicole Block se aleja de las teleseries y se lanza al contenido para adultos en nueva plataforma Vodscene

Nicole Block, conocida por su participación en teleseries de Mega como “El Camionero” y “Tranquilo Papá”, ha decidido dar un giro radical en su carrera al incursionar en la creación de contenido para adultos. Tras su paso por el reality de Canal 13, “Tierra Brava”, la actriz ha expresado su descontento con la industria televisiva y ha optado por explorar nuevas oportunidades en el ámbito del entretenimiento para adultos.

En una reciente entrevista con Página 7, Block compartió detalles sobre su nueva etapa profesional, destacando su reciente incorporación a Vodscene, una plataforma de contenido para adultos. “Siendo creadora de contenido, llevo un año y medio en todo lo que es Arsmate. Ahora en Vodscene”, comentó la actriz, quien se siente satisfecha con su decisión de alejarse de las telenovelas.

Block reveló que su entrada a esta nueva plataforma representa un paso significativo en su carrera. “Es la primera vez que hago colaboración, con una sola persona, obviamente, porque si bien yo era muy cartucha, ahora soy un poco más sutra, pero no significa que no me da como nervios”, confesó. La actriz también habló sobre sus luchas personales, incluyendo problemas de imagen corporal y trastornos alimentarios, que la llevaron a sentirse insegura en el pasado. “Fue complicado al comienzo, pero me he ido soltando y eso ha sido bastante positivo”, añadió.

La actriz no guarda buenos recuerdos de su tiempo en la televisión tradicional y ha dejado claro que no tiene intenciones de regresar a las teleseries. “Si me preguntas si quiero volver a las teleseries, jamás en la vida, porque una, aquí me mando yo y dos, facturo mucho más. Entonces, no hay dónde perderse”, afirmó. Además, Block se ha convertido en dueña de su propia productora, un logro del que se siente orgullosa. “El ambiente que se ha generado en mi productora… Tengo que estar súper agradecida de todos los que están trabajando ahí, es muy cool y no es tóxico como lo que me pasó en el canal de Mega”, concluyó.

Nicole Block continúa su camino en la industria del entretenimiento, buscando nuevas formas de expresión y satisfacción personal en su carrera.