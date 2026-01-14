Julio Iglesias enfrenta nueva acusación: periodista revela incómoda experiencia con el cantante durante una entrevista en San Pablo

El cantante español Julio Iglesias enfrenta nuevas acusaciones de agresión sexual, tras el testimonio de la periodista argentina Marcela Tauro.

En un contexto de serias denuncias en el mundo del espectáculo, Julio Iglesias ha sido señalado por múltiples mujeres, incluyendo a extrabajadoras que han relatado experiencias de agresión. Este lunes, Marcela Tauro compartió su propia experiencia con el artista durante una entrevista en el programa “Intrusos”, donde describió un incidente ocurrido hace varios años en San Pablo, Brasil, que ahora cobra relevancia debido a las recientes acusaciones.

Tauro relató que, durante una entrevista para la revista Gente, Iglesias mostró un comportamiento inapropiado al finalizar la conversación. “Él, cuando termina la nota, me agarra, me da un pico (beso) y me sienta en la falda”, explicó la periodista, quien se sintió incómoda en ese momento, aunque era joven y no comprendía del todo la gravedad de la situación.

La periodista también mencionó que no fue la única que vivió una experiencia similar, afirmando que “con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo”. Este patrón de conducta se ha visto reflejado en las denuncias recientes de dos exempleadas del cantante, quienes lo acusaron de agresiones sexuales en 2021, cuando una de ellas tenía 22 años y él 77.

Las acusaciones contra Iglesias han generado un amplio debate en los medios y en la opinión pública, resaltando la importancia de dar voz a las víctimas y de abordar las conductas inapropiadas en la industria del entretenimiento. La situación sigue desarrollándose, y se espera que surjan más testimonios a medida que se profundiza en el caso.