Yussef Abou Nassif, el empresario libanés que amasó una fortuna con contratos del régimen de Maduro y su pareja Delcy Rodríguez

El 5 de enero, Delcy Rodríguez asumió la presidencia interina de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro, un cambio que ha reconfigurado el panorama político del país y ha puesto en el centro de atención a su círculo cercano, especialmente a su pareja, Yussef Abou Nassif Smaili.

Yussef Abou Nassif, un empresario libanés de 36 años, ha sido objeto de interés mediático debido a su relación con Rodríguez y su notable fortuna, que se estima en alrededor de 500 millones de dólares. Según informes de medios internacionales como Corriere Della Sera, su riqueza proviene de contratos estatales obtenidos durante el régimen de Maduro, en un contexto marcado por la crisis humanitaria en Venezuela.

Un informe de la Administración para el Control de Drogas (DEA) revela que entre 2017 y 2018, Yussef y sus hermanos, Omar y Jamal, se beneficiaron de contratos por un total de 413 millones de dólares a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), un programa gubernamental que ha sido criticado por la calidad de los alimentos que distribuye. Este grupo, conocido como “el grupo árabe”, ha consolidado un imperio empresarial en medio de la crisis, aprovechando el ascenso político de Rodríguez y su hermano Jorge.

Antes de su éxito actual, Yussef trabajó para Interbursa, una firma de corretaje, y luego formó un conglomerado con sus hermanos que abarca diversas industrias, incluyendo la importación de alimentos, la construcción y el sector inmobiliario. Una de sus empresas, registrada en Hong Kong, se dedica a la importación de productos que luego son vendidos a los CLAP.

En 2019, el grupo también incursionó en el sector salud, vendiendo kits de hemodiálisis al Instituto Venezolano de Seguridad Social por 145 millones de euros, mientras que los hospitales públicos enfrentaban una grave escasez de suministros. Tras el inicio de la pandemia, Yussef fundó la cadena de minimercados Ok Mart, que genera ingresos anuales de aproximadamente 500 millones de dólares.

Corriere Della Sera destaca que la relación de Yussef con Delcy Rodríguez le ha permitido acceder a ministerios y empresas estatales, lo que ha contribuido a su enriquecimiento en un contexto de crisis económica.

En un contexto político tenso, Rodríguez ha anunciado que el proceso de excarcelación de presos políticos sigue en marcha, con 406 liberaciones previstas desde diciembre, cuando se realizaron 194 excarcelaciones. La mandataria interina busca legitimar su mandato en medio de la inestabilidad política del país.