Diana Bolocco ausente en Fiebre de Baile por motivos personales, su regreso se espera para esta noche en el estelar

La animadora Diana Bolocco fue reemplazada por Emilia Daiber en el programa “Fiebre de Baileno” el 13 de enero debido a motivos personales no planificados.

Durante la emisión del programa, Daiber explicó a la audiencia: “Ustedes se preguntarán qué hago acá… Diana no pudo estar con nosotros y hoy me toca reemplazarla. Le mandamos un beso y un abrazo enorme”. Esta situación fue confirmada por el equipo de comunicaciones de Chilevisión, que indicó que el cambio se realizó de manera improvisada, pero que lograron mantener el orden y continuar con el estelar sin inconvenientes.

Se anticipa que Diana Bolocco regrese al programa en la próxima jornada de eliminación, programada para esta noche.

En otro tema relacionado, la comunicadora de farándula Claudia Ossandón publicó en sus redes sociales una serie de fotografías que muestran a Cecilia Bolocco en un centro de salud. Ossandón sugirió que podría haber complicaciones de salud en la familia Bolocco, aunque hasta el momento, ni Diana ni Cecilia han hecho declaraciones al respecto.