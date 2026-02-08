Aporte Familiar Permanente 2026: Conoce las fechas de pago y el nuevo monto del beneficio estatal

El Aporte Familiar Permanente, conocido como ex Bono Marzo, aumentará su monto para el año 2026, según lo confirmado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). Este beneficio, que es uno de los más relevantes otorgados por el Estado, pasará de $64.574 a $66.834.

La SUSESO ha establecido también las fechas de pago para este aporte, que se realizará en tres grupos distintos. El primer grupo comenzará a recibir el beneficio el 16 de febrero de 2026. Este grupo incluye a las personas que perciben Subsidio Familiar o que forman parte del Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), quienes recibirán el aporte junto con su pago habitual a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

El segundo grupo recibirá el Aporte Familiar Permanente a partir del 2 de marzo de 2026. Este grupo está compuesto por quienes cobraron entre el 1 y el 14 de febrero sus beneficios por Subsidio Familiar o por el Subsistema de Seguridades y Oportunidades. Además, desde el 1 de marzo, también se pagará a los pensionados del IPS que tengan cargas familiares.

Finalmente, el tercer grupo comenzará a recibir el aporte el 16 de marzo de 2026. Este grupo incluye a trabajadores y pensionados de entidades distintas al IPS que perciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares. Los beneficiarios de este grupo podrán consultar su día y lugar de pago a través de la plataforma www.aportefamiliar.cl. Aquellos que tengan CuentaRUT en BancoEstado recibirán el depósito directamente en su cuenta.

Para ser elegible para el Bono Marzo 2026, los solicitantes deben cumplir con al menos una de las siguientes condiciones: haber cobrado el Subsidio Familiar al 31 de diciembre del año anterior, haber recibido el pago de Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares al 31 de diciembre del año anterior, o pertenecer al programa Chile Solidario o al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) al 31 de diciembre del año anterior.