Chayanne desata la locura en Concepción: más de 42 mil fanáticos vibran en su regreso tras siete años

El Estadio Ester Roa de Concepción fue el escenario de un vibrante regreso de Chayanne, quien se presentó ante más de 42 mil fanáticos el pasado sábado, marcando su retorno a la ciudad tras siete años de ausencia.

Desde temprano, los asistentes se congregaron en las afueras del estadio, ansiosos por asegurar sus lugares para el esperado concierto, que comenzó a las 21:00 horas. Al iniciar el espectáculo, el artista puertorriqueño fue recibido con un cálido aplauso y gritos de júbilo, mientras el público levantaba pancartas y peluches en su honor.

Chayanne abrió la velada con “Bailemos otra vez“, el tema que da nombre a su más reciente álbum y gira, lanzado en 2023. Tras interpretar algunas de sus nuevas canciones, continuó con clásicos como “Salomé” y “Boom Boom“, acompañado por una banda de ocho músicos y ocho bailarines, creando un ambiente festivo lleno de baile y canto.

Visiblemente emocionado, el cantante se dirigió a sus seguidores, expresando: “Que belleza. Hace mucho tiempo no les veía las caritas. Quiero darles a todos la bienvenida, gracias por venir a compartir con nosotros esta noche; gracias por abrirnos las puertas de su ciudad nuevamente después de tantos años“. Luego, continuó con “Cuidarte el alma“.

En un momento de reflexión, Chayanne hizo una pausa para hablar sobre los devastadores incendios forestales que afectaron a la región del Bío Bío en enero. “Sé por el dolor que han pasado, por los incendios, muchas familias dolidas y gracias a las autoridades, a los bomberos, a todas esas personas con un corazón noble que, sin pensarlo, cooperan” comentó, recibiendo aplausos y muestras de cariño del público.

El espectáculo continuó con temas como “Noche de vals” y “Humanos a Marte“, y en un momento especial, Chayanne invitó a una joven del público a bailar bachata con él, lo que se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la noche. Entre risas, el artista le dijo: “¡esperame ahí que ahorita ya voy para allá, mi amor!“.

El concierto culminó con el icónico “Torero“, que fue coreado y bailado por todos los presentes. Antes de despedirse, Chayanne agradeció a sus seguidores por su asistencia al inicio de su gira por Chile, expresando: “Cuando ustedes quieran, me llaman. Yo feliz vuelvo“.

Los fanáticos, satisfechos con el espectáculo, elogiaron el despliegue escénico y el profesionalismo del artista. Aquellos con entradas VIP destacaron la cercanía con Chayanne y la experiencia única de verlo tan de cerca. Este fue el primer show de la gira “Bailemos otra vez” en Chile, que continuará el 11 de febrero en Viña del Mar y el 14 de febrero en Santiago.