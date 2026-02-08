Conchalí en shock: joven de 20 años asesinado a balazos tras altercado, Fiscalía investiga el crimen

Un homicidio se registró en Conchalí, Región Metropolitana, donde un joven de aproximadamente 20 años fue asesinado a balazos.

El hecho ocurrió la noche del sábado en el sector Del Granito con El Mercurio, según informó el fiscal ECOH Ulises Berríos. El fiscal detalló que un individuo disparó en varias ocasiones contra la víctima, quien posteriormente fue trasladada a un centro asistencial de Conchalí, donde se confirmó su fallecimiento.

Berríos indicó que la investigación está siendo llevada a cabo por la Brigada de Homicidios, que se encuentra realizando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos. Aunque la investigación está en una fase preliminar, el fiscal mencionó que se está determinando que el autor del crimen llegó en un vehículo motorizado y que el ataque se produjo tras un breve altercado con la víctima.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad del joven asesinado ni se ha localizado al autor del homicidio, lo que añade un nivel de complejidad a la investigación en curso. Las autoridades continúan trabajando para recabar más información sobre el caso y dar con el responsable de este violento suceso.