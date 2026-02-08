Diana Bolocco revela cómo su trabajo la ayudó a enfrentar la dolorosa pérdida de su madre en este difícil año

Rose Marie Fonck, madre de las reconocidas presentadoras Cecilia y Diana Bolocco, falleció a los 90 años tras una larga batalla contra el cáncer, lo que ha dejado una profunda huella en su familia. La noticia de su deceso, ocurrido hace dos semanas, fue compartida en las redes sociales por sus hijas, quienes rindieron homenaje a las múltiples cualidades de su madre, destacando su legado y amor.

Diana Bolocco, quien se mostró visiblemente afectada por la pérdida, tomó un breve receso de su trabajo en el programa «Fiebre de Baile». Sin embargo, esta semana hizo su regreso al escenario con renovada energía, animando la gran final del estelar de CHV y cautivando al público con su talento. En sus propias palabras, la animadora ha señalado que su labor profesional ha sido fundamental para sobrellevar el duelo por la muerte de su madre.

En una entrevista con The Clinic, Diana Bolocco expresó: “La vida tiene muchos contrastes y este ha sido, sin duda, el año más exitoso de mi carrera profesional, pero también el más duro en términos personales”. La presentadora reveló que su trabajo se convirtió en un “salvavidas” que le permitió desconectarse del dolor y reconectar con otras emociones, como el arte, la diversión, la risa y el baile.

Además, Diana destacó el apoyo que ha recibido de sus seguidores y del público, afirmando: “Disfruto mucho lo que hago y además recibo mucho cariño. Entonces, me ayudó enormemente. Soy muy agradecida de que, tal vez, esto me haya pasado en este momento”. A pesar de la tristeza que la acompaña, Diana Bolocco sigue adelante con su carrera y ya se encuentra preparando la segunda temporada de «Fiebre de Baile», que está programada para debutar en marzo del próximo año.