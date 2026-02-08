Super Bowl LX: Las posibles sorpresas que traerá el show de medio tiempo, según las casas de apuestas

La NFL busca a su campeón número 60°. New England Patriots y Seattle Seahawks serán los protagonistas de la última batalla de la temporada del fútbol americano en Estados Unidos: el esperado Super Bowl. Y no sólo el partido se robará las miradas, sino también el famoso espectáculo de medio tiempo, esperado año tras año por amantes de la música a nivel mundial.

Esta edición el show de medio tiempo tendrá a un invitado ilustre: el recientemente ganador del Grammy por mejor álbum del año, Bad Bunny. Su presencia en este evento cultural ha estado marcada por una fuerte polémica, ya que ha dividido a Estados Unidos entre quienes creen que merece ser el protagonista musical del Super Bowl, y personas que no lo consideran un referente cultural suficientemente estadounidense como para haberse ganado este honor. Por lo mismo, las casas de apuestas han dirigido su atención a las ocurrencias que se podrían dar en el Super Bowl de este año.

¿Qué podemos esperar del show de medio tiempo?

Betsson ofrecerá un amplio abanico de Fun Bets pensadas para el show del puertorriqueño. Una de ellas es sobre quién será su invitado especial. Los principales candidatos son la rapera Cardi B, quien lidera como favorita, pagando x1.35; seguida del reguetonero colombiano J Balvin que paga x1.67. Ambos acompañaron a Bad Bunny en el éxito ‘I like it’, que llegó a encabezar el ranking del Billboard Hot 100 en 2018. Sin embargo, Cardi B tiene la ventaja, ya que tiene una relación con Stefon Diggs, receptor de los New England Patriots. En tercer lugar, aparece la popular cantante de pop latino Jennifer López, con una cuota de x1.80.

La expectativa también está posada en su amplio listado de temas y cuáles podrían ser interpretados. “Titi Me Preguntó”, uno de los grandes éxitos musicales a nivel internacional de Bad Bunny, comanda las cuotas de Primera Canción, pagando x2.25, seguido de “BAILE INoLVIDABLE” con x3.40 y “Mónaco”, que paga x4.05.

Por su lado, al preguntarse cuál será la última canción del show, “EoO” es la favorita con una cuota de x3.10, con “DTmF” pagando x3.20 en segundo lugar y, finalmente “LA MuDANZA” que paga x4.50.

No todo es el show de “Benito”

Más allá del espectáculo de medio tiempo, Betsson también ofrece apuestas relacionadas con el desarrollo del partido, permitiendo seguir y participar activamente de cada uno de los clásicos momentos que regala el Super Bowl.

Según la plataforma, se puede apostar por cuál será el color de la bebida que tradicionalmente se lanza sobre el entrenador ganador: el naranja es el favorito pagando x3.20, seguido del azul que paga x3.60, y los colores lima, verde o amarillo con una cuota de x3.80.

Por último y no menos importante, estarán disponibles las cuotas de ambos finalistas. Según el operador global de apuestas deportivas, los Seahawks son los candidatos para quedarse con la corona, pues su triunfo paga x1.44, mientras que la victoria de los Patriots tiene una cuota de x2.98.

Ambos equipos lucharán este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde buscarán levantar el trofeo Vince Lombardi y quedar grabado en la historia de la NFL, en una jornada repleta de emociones, sorpresas y espectáculo.