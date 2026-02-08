Delincuentes asaltan sede vecinal en Lota y roban alimentos destinados a damnificados de Tomé en dos robos consecutivos

Delincuentes asaltaron una sede vecinal en Lota, robando alimentos y equipos por un valor de 2.5 millones de pesos, destinados a damnificados.

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Lota, en la región del Bío Bío, delincuentes perpetraron un robo en la sede de la población San Martín, sustrayendo alrededor de 25 cajas de alimentos no perecibles y equipos electrónicos. La mercadería había sido recolectada por los vecinos para ayudar a los afectados por el megaincendio que devastó la zona de Punta de Parra en Tomé en enero pasado.

El presidente de la junta de vecinos, Francisco Guzmán, informó que el robo ocurrió en la madrugada del sábado, repitiéndose un incidente similar que tuvo lugar el miércoles anterior. Los delincuentes forzaron ventanas y puertas, logrando llevarse no solo los alimentos, sino también tres monitores, un proyector y un notebook que pertenecían a la sede.

Guzmán detalló que los antisociales utilizaron herramientas para romper chapas y candados, y que los robos han sido denunciados ante Carabineros. Los vecinos han manifestado, de manera anónima, que creen tener identificado a uno de los sospechosos, quien habría actuado en complicidad con otros dos delincuentes.

Este robo se suma a otro incidente ocurrido el jueves pasado, que afectó al Club Deportivo Jorge Robledo, elevando el monto total de los robos en la zona a más de 2.5 millones de pesos. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con estos delitos.