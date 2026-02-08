Detienen a hombre de 26 años por femicidio frustrado en Osorno tras agredir a su expareja y huir de la justicia

Un hombre de 26 años fue arrestado en Osorno, Chile, tras ser acusado de intentar asesinar a su expareja de 29 años en un caso de femicidio frustrado.

La detención se produjo después de dos semanas de investigaciones por parte de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de Osorno. Los hechos ocurrieron el 25 de enero, cuando el imputado agredió físicamente a la mujer y la estranguló en su domicilio. La intervención de los familiares del agresor fue crucial para evitar que la situación culminara en un desenlace fatal.

Desde el día del ataque, el hombre se había mantenido en la clandestinidad, regresando a su hogar de manera esporádica. Sin embargo, fue capturado por los detectives de la PDI cuando intentaba escapar al ser localizado. La comisario Angélica Valenzuela, jefa subrogante de la brigada de homicidios, confirmó que el imputado fue llevado a control de detención el sábado 7 de febrero.

La PDI de Los Lagos comunicó a través de su cuenta de Twitter sobre la detención, destacando la importancia de la labor investigativa en este tipo de casos. El hombre enfrenta cargos por femicidio íntimo frustrado, un delito que refleja la gravedad de la violencia de género en el país.