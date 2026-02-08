Excarabinero condenado por caso Fabiola Campillai realiza su primera salida dominical tras aprobación de Gendarmería

Este domingo, a las 07:00 horas, Patricio Maturana, un excarabinero condenado por apremios ilegítimos, realizó su primera salida dominical desde la cárcel de Molina.

Maturana, quien cumple una condena de 12 años y 813 días de prisión por su responsabilidad en el caso de Fabiola Campillai, recibió este beneficio tras solicitarlo y obtener la aprobación del Consejo Técnico del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Molina. En un comunicado, Gendarmería explicó que se revisaron diversas peticiones de beneficios intrapenitenciarios y se determinó que Maturana cumplía con los requisitos necesarios para acceder a la salida dominical.

Durante su salida, Maturana no hizo declaraciones a la prensa y estuvo acompañado por miembros de la ONG “Grupo de apoyo a los caídos”, quienes le brindaron su respaldo. Al finalizar la jornada, el excapitán de Carabineros deberá regresar al centro penitenciario, cumpliendo con las condiciones de su beneficio.

La condena de Maturana se deriva de un incidente ocurrido en noviembre de 2019, cuando disparó una bomba lacrimógena que causó graves lesiones a Fabiola Campillai, quien actualmente es senadora. En septiembre de 2022, se dictó la sentencia que lo declaró culpable de estos hechos.