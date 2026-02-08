Julio Cordano, el chileno que liderará las negociaciones de la ONU para un tratado global sobre plásticos

El embajador chileno Julio Cordano ha sido elegido como nuevo presidente del comité de la ONU encargado de las negociaciones para un tratado global sobre plásticos, un problema que él mismo ha calificado como “un problema universal”. La elección tuvo lugar en Ginebra, Suiza, durante la segunda ronda de votaciones del Comité Intergubernamental de Negociaciones, donde Cordano obtuvo 92 votos, superando al senegalés Cheikh Ndiaye Sylla, quien recibió 53 apoyos.

Durante su presentación como candidato por el bloque de países latinoamericanos, Cordano enfatizó la urgencia de abordar la contaminación por plásticos, que afecta a todos los Estados y comunidades. “La contaminación por plásticos es un problema universal que afecta a todos los Estados, regiones, comunidades y personas”, afirmó. Además, subrayó la necesidad de que las delegaciones actúen con rapidez, pero sin precipitarse, para alcanzar un acuerdo que, aunque no cumpla con todas las expectativas, tenga en cuenta a toda la ciudadanía.

Cordano, quien se desempeña como director de la División de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océanos de la Cancillería chilena, cuenta con una sólida formación académica, habiendo obtenido su licenciatura en Historia en la Universidad de Chile y un Master of Public Management en la Universidad de Victoria, en Wellington. A lo largo de su carrera, ha destacado en temas relacionados con el medio ambiente.

Tras su elección, el embajador expresó su honor por presidir las negociaciones de lo que considera uno de los acuerdos más relevantes sobre contaminación a nivel mundial. “Esto refleja el compromiso de Chile con los actuales desafíos que afectan directamente el bienestar de las personas. Tenemos el reto de lograr consensos que sean realistas, pero ambiciosos, algo crucial para el éxito del acuerdo”, concluyó Cordano.

El tratado sobre plásticos busca establecer un marco global para combatir la creciente crisis de contaminación por plásticos, que ha generado preocupaciones ambientales y de salud pública en todo el mundo.