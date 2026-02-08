¿Quiénes son elegibles para recibir el Beneficio de Años Cotizados y el pago retroactivo correspondiente en 2025?

Los adultos mayores ya pueden acceder al Beneficio por Años Cotizados, que incrementa su pensión reconociendo el tiempo de cotización previo a la jubilación.

Este nuevo aporte económico, que se entrega de manera automática, consiste en 0,1 UF por cada 12 meses de cotización, con un límite de 2,5 UF para aquellos que hayan cotizado durante 300 meses, es decir, 25 años. Para acceder a este beneficio, los pensionados deben cumplir con ciertos requisitos establecidos por las autoridades.

Según información de ChileAtiende, el beneficio se activa para las personas que se jubilen a partir de diciembre de 2025. En estos casos, el monto adicional no siempre se refleja en la primera cartola de pensión, sino que se entrega junto con la primera pensión. Por ejemplo, si una persona se pensiona en diciembre de 2025 y recibe su primera pensión en febrero, el cálculo del retroactivo puede incluir diciembre y enero, sumando ese monto adicional en febrero.

Por otro lado, los adultos mayores de 65 años que ya estaban pensionados antes del 31 de julio de 2025 comenzarán a recibir este beneficio desde enero de 2026.

Para ser elegible para el Beneficio por Años Cotizados, los solicitantes deben cumplir con las siguientes condiciones: tener 65 años o más, estar pensionados por vejez o invalidez a través de una AFP o compañía de seguros de vida, y contar con al menos 120 meses de cotizaciones (10 años) si son mujeres, o 240 meses de cotizaciones (20 años) si son hombres. El máximo de meses de cotización que se puede reconocer es de 300 meses (25 años).

Este beneficio se suma a otros apoyos económicos disponibles para los pensionados, como el Bono de Vacaciones y el Aporte Familiar Permanente, que también tienen fechas de pago específicas para el año 2026.