Bad Bunny se presentará en el Super Bowl 2024 a pesar de la controversia y la petición de 120 mil personas en su contra

Más de 120 mil personas han firmado una petición para que Bad Bunny no actúe en el medio tiempo del Super Bowl, programado para el 8 de febrero.

Este domingo 8 de febrero, el famoso artista puertorriqueño Bad Bunny se presentará en el medio tiempo de la final de la National Football League (NFL), que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Este evento deportivo, conocido como el Super Bowl, es uno de los más importantes en Estados Unidos y contará con la actuación de Bad Bunny, quien ha alcanzado un notable éxito en su carrera musical, incluyendo tres premios Grammy, entre ellos el de Álbum del Año por su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, un hito al ser el primer artista en recibir este galardón con un álbum completamente en español.

A pesar de su creciente popularidad, la participación de Bad Bunny en el Super Bowl ha generado controversia. En los últimos días, más de 120 mil personas han firmado una petición en línea solicitando que el artista no se presente en el evento. Los firmantes argumentan que su música no representa los valores tradicionales estadounidenses y que su inclusión en el espectáculo podría alejarse de las costumbres del evento.

La actuación de Bad Bunny está programada para llevarse a cabo entre las 22:00 y 22:30 horas de Chile, y los aficionados podrán disfrutar de su show a través de ESPN en televisión por cable o mediante la plataforma de streaming Disney+. Esta será la primera vez que el artista puertorriqueño forme parte del icónico espectáculo del medio tiempo, lo que marca un nuevo capítulo en su carrera y en la representación de la música latina en eventos de gran magnitud en Estados Unidos.