Subsidio DS120: Requisitos y tipos de cuentas de ahorro necesarios para acceder a este beneficio habitacional

El Subsidio DS120, conocido como Leasing Habitacional, es una opción que facilita a las familias chilenas la adquisición de su primera vivienda, permitiendo acceder a ofertas de arrendamiento con promesa de compraventa. Este programa está diseñado para ayudar a los postulantes a obtener casas o apartamentos, ya sean nuevos o usados, con un valor de hasta 2.000 UF, o 2.200 UF en regiones específicas como Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Aysén, Magallanes y la Provincia de Chiloé, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Para poder postular al Subsidio DS120, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) exige que los interesados cuenten con una cuenta de ahorro para leasing habitacional, que puede estar a nombre del postulante o de su cónyuge. Además, deben cumplir con varias condiciones: ser mayores de 18 años, estar inscritos en el Registro Único de Inscritos del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) sin más de una inscripción, no ser propietarios de una vivienda, no haber recibido anteriormente subsidios habitacionales del Estado o municipalidades, y no tener más de un contrato de arrendamiento con promesa de compraventa con sociedades inmobiliarias. Es importante destacar que ambos cónyuges no pueden inscribirse por separado.

El proceso de postulación requiere que los interesados se presenten en la oficina del Serviu de su región, llevando su cédula de identidad, una fotocopia de la misma y el certificado de cuenta de ahorro. Una vez que se valide que no poseen otra propiedad, serán añadidos al Registro Único de Inscritos y recibirán una cartola, que es esencial para gestionar el contrato de leasing con la entidad financiera o inmobiliaria.

La postulación al Subsidio DS120 es individual y permite a los beneficiarios vivir en el inmueble mientras ahorran para su compra. Al completar el monto total, la propiedad se transfiere de manera definitiva al comprador. El subsidio estatal se ajusta según el valor de la vivienda y su ubicación, ofreciendo mayor apoyo en áreas de renovación urbana o conservación histórica.

Este programa es parte de las iniciativas del gobierno chileno para facilitar el acceso a la vivienda, en un contexto donde la necesidad de soluciones habitacionales se ha vuelto cada vez más urgente.