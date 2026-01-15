Viviana Nunes revela el acoso de Julio Iglesias: “Me besó a la fuerza y me sentí incómoda, pero normalicé la situación”

La Fiscalía española investiga al cantante Julio Iglesias por acusaciones de agresiones sexuales, lo que ha reavivado un antiguo episodio de acoso que vivió la animadora chilena Viviana Nunes con el artista. En septiembre del año pasado, Nunes compartió su experiencia en el podcast ‘M de mujer’, donde reflexionó sobre el incidente que ocurrió durante su participación en el certamen de Miss Chile.

La comunicadora, quien fue parte del extinto programa ‘Martes 13’, relató que el episodio tuvo lugar en una casa en Olmué, donde Iglesias se hospedaba. Durante un almuerzo al que asistieron como parte del concurso, Nunes recordó que no era fan del cantante, ya que pertenecía a una generación diferente. Sin embargo, su indiferencia pareció llamar la atención de Iglesias. “Fui la única que no le pedí foto, no estuve ni cerca de él”, comentó.

Al final del almuerzo, mientras se retiraban, Iglesias se acercó a Nunes y le dijo: “Hey tú tan guapa que eres”, tomándola por los hombros. A lo que ella respondió con un simple “Ay, gracias”. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando el artista insistió en saber por qué no le gustaba. Nunes le respondió que no era de su agrado, lo que provocó la insistencia de Iglesias: “No es que déjame darte un beso, es que eres muy guapa”. A pesar de su negativa, Iglesias la besó en la boca de manera forzada, lo que llevó a Nunes a empujarlo y expresar su incomodidad, diciéndole que era “bien patudo”.

Nunes reflexionó sobre la normalización de situaciones de acoso en el pasado, admitiendo que aunque se sintió incómoda, en ese momento no se cuestionó lo suficiente. A pesar de este episodio, la relación entre ambos evolucionó, y Nunes reveló que llegaron a ser buenos amigos. En una ocasión, incluso fue invitada a almorzar en la casa de Iglesias, donde conoció a su familia, incluyendo a su madre y esposa.

Este relato de Viviana Nunes se suma a las recientes acusaciones que enfrenta Julio Iglesias, lo que ha generado un debate sobre el comportamiento de figuras públicas y la percepción del acoso en la industria del entretenimiento.