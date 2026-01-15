Cómo obtener la liquidación de pago del IPS: guía paso a paso para acceder a tu información en línea

Obtener la liquidación de pago del Instituto de Previsión Social (IPS) es un proceso accesible, a pesar de las modificaciones en la metodología implementadas en los últimos años.

Desde finales de 2020, la entrega de la liquidación de pago del IPS dejó de ser un servicio fijo en el domicilio del beneficiario, permitiendo ahora un acceso más digital y flexible. Según el sitio web oficial del IPS, los beneficiarios pueden obtener su liquidación de pago de manera online, lo que simplifica el proceso y lo hace más eficiente.

Los interesados pueden acceder a la liquidación a través de la sucursal virtual de ChileAtiende o directamente en la página del IPS. Para obtener la liquidación en ChileAtiende, los usuarios deben ingresar al sitio, buscar la opción “Copia de liquidación de beneficio” y luego seleccionar “Obtener liquidación”. Tras ingresar su RUN y Clave Única, se mostrará una lista con las liquidaciones de los últimos 12 meses. Los beneficiarios pueden elegir el mes deseado y optar por ver o descargar el documento, que también puede ser enviado a su correo electrónico.

Por otro lado, para descargar la liquidación a través del portal del IPS, los usuarios deben acceder a la sección “Persona” en el sitio web, ingresar su RUN y luego seleccionar “Pagos” y “Liquidaciones de pago”. Al igual que en ChileAtiende, se requiere ingresar el RUN y la Clave Única. Una vez dentro, se mostrarán las liquidaciones de los últimos 12 meses, permitiendo seleccionar el mes deseado y descargar el documento en formato PDF o enviarlo por correo electrónico.

Este cambio en la metodología de entrega de las liquidaciones busca facilitar el acceso a la información y mejorar la experiencia del usuario, adaptándose a las necesidades digitales actuales. Además, se recomienda a los beneficiarios que registren su correo electrónico en la página del IPS para recibir automáticamente la liquidación cada mes, lo que asegura que no se pierdan los pagos correspondientes.