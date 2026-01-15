Revolución alimentaria: Cochayuyo se convierte en micoproteína sostenible gracias a innovador proceso biotecnológico en Chile

Científicas de la Universidad de Chile han desarrollado un innovador proceso biotecnológico que transforma el cochayuyo en una proteína alternativa, prometiendo ser una opción sostenible y nutritiva para el futuro.

La investigación, liderada por la Dra. Catalina Landeta Salgado, profesora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, se centra en la fermentación con hongos para mejorar la calidad nutricional de las algas y aumentar la absorción de sus proteínas. Según un comunicado de la universidad, este método no solo optimiza el valor nutricional del cochayuyo, sino que también contribuye a la sostenibilidad ambiental.

El equipo de Landeta analizó la digestibilidad y calidad nutricional de las proteínas y aminoácidos de cuatro productos marinos: dos algas pardas, Durvillaea y Macrocystis pyrifera, una alga verde, Ulva, y una micoproteína derivada del cochayuyo. Utilizando un modelo de digestión gastrointestinal in vitro, simularon el proceso digestivo humano para evaluar la liberación y biodisponibilidad de nutrientes. La Dra. Landeta explicó que “la hipótesis era que las enzimas que producen los hongos iban a romper la pared celular rígida de las algas, liberando la proteína para que fuera más accesible”.

Los resultados mostraron que la micoproteína derivada del cochayuyo alcanzó una digestibilidad cercana al 100%, en comparación con menos del 60% de las algas no tratadas. Este hallazgo llevó al desarrollo de MycoSeaweed®, un sistema de fermentación que convierte algas chilenas en una micoproteína altamente digestible y sostenible. La Dra. Landeta destacó que “queremos producir un alimento completo, nutritivo, sin usar agua dulce ni tierra de cultivo”, subrayando que este tipo de micoproteínas puede requerir hasta cinco veces menos tierra y quince veces menos agua que la producción de proteínas animales.

El proyecto responde a la baja ingesta de algas en Chile, a pesar de la diversidad de estas, y a la creciente necesidad de alimentos nutritivos que utilicen menos recursos y tengan un menor impacto ambiental. El producto principal de MycoSeaweed es una proteína en polvo que contiene un 35% de proteínas, aminoácidos esenciales, un 40% de fibra dietética y polifenoles con potencial antioxidante.

En 2025, el proyecto fue reconocido con el primer lugar en el Premio Nacional de Innovación Alimentaria del Programa Estratégico Nacional Transforma Alimentos, de Corfo, con el apoyo del Ministerio de Agricultura de Chile. La investigación de Landeta y su equipo se publica en la revista Molecules, donde se detalla la bioaccesibilidad in vitro de las proteínas de algas comestibles de la costa chilena y de la micoproteína derivada del cochayuyo.