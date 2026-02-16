Subsidio DS49: Plazo para depositar el ahorro mínimo y postular a tu vivienda

Las familias que desean acceder a su propia vivienda pueden postular al Subsidio DS49, una iniciativa que facilita la construcción de hogares sin necesidad de un crédito hipotecario. Este subsidio se compone de un monto base y aportes complementarios, que varían según la ubicación del proyecto, las condiciones específicas de la vivienda y la situación de la familia solicitante.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) establece que para postular, los interesados deben tener un ahorro mínimo de 10 UF, el cual debe ser depositado a más tardar el último día hábil del mes anterior a la presentación de la solicitud. En el caso de postulaciones colectivas, se requerirá un ahorro mínimo de 15 UF si el postulante pertenece a un tramo superior al 40% de vulnerabilidad.

Los requisitos para acceder al Subsidio DS49 incluyen ser mayor de 18 años, poseer una cédula nacional de identidad vigente, y en el caso de extranjeros, contar con una cédula de identidad para extranjeros que acredite su residencia definitiva. Además, es necesario estar inscrito en el Registro Social de Hogares (RSH) y no superar el tramo del 40% más vulnerable. En postulaciones colectivas, al menos el 70% de los integrantes del grupo debe pertenecer a este tramo, mientras que el 30% restante puede estar en tramos de hasta el 90% de vulnerabilidad.

Los interesados pueden optar por cuatro alternativas para postular al subsidio:

Construcción en nuevos terrenos : proyectos habitacionales que van de 10 a 160 viviendas, que incluyen urbanización y áreas verdes, con postulación colectiva.

: proyectos habitacionales que van de a viviendas, que incluyen urbanización y áreas verdes, con postulación colectiva. Pequeño condominio : proyectos de entre 2 y 9 viviendas, desarrollados bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria, también con postulación colectiva.

: proyectos de entre y viviendas, desarrollados bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria, también con postulación colectiva. Construcción en sitio propio : edificación de una vivienda en un terreno de propiedad del postulante, con opción de postulación colectiva o individual.

: edificación de una vivienda en un terreno de propiedad del postulante, con opción de postulación colectiva o individual. Densificación predial: construcción de una o más viviendas en un terreno donde ya existen propiedades habitacionales, con posibilidad de postulación colectiva o individual.

Para iniciar el proceso de postulación al Subsidio DS49, los solicitantes deben abrir una cuenta de ahorro para la vivienda y depositar el monto mínimo requerido. Posteriormente, es recomendable informarse sobre los programas del Minvu y las fechas de postulación, revisar su calificación socioeconómica en el RSH y acudir a una Entidad Patrocinante en convenio con el Minvu para preparar el proyecto habitacional.