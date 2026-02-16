Inicia pago del Ex Bono Marzo 2026: revisa si te corresponde el aporte de $66 mil para familias vulnerables

El lunes 16 de febrero de 2026, comenzó el pago del Ex Bono Marzo, también conocido como Aporte Familiar Permanente, en Chile, un beneficio destinado a apoyar a las familias de menores ingresos en el inicio del año escolar y en sus necesidades básicas. Este año, el monto a entregar es de $66.834 por beneficiario, según informó el Instituto de Previsión Social (IPS).

El Aporte Familiar Permanente se entrega de manera automática a aquellas familias que cumplen con los requisitos establecidos, principalmente a quienes reciben beneficios sociales como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal, entre otros. Para verificar si son beneficiarios, el Ministerio de Desarrollo Social ha habilitado una plataforma en línea donde los usuarios pueden ingresar su RUT y conocer su situación, la fecha exacta de pago y la modalidad de entrega.

Los pagos se realizan de forma escalonada, dependiendo del sistema a través del cual se recibe el beneficio. Las modalidades de pago incluyen depósitos en cuentas bancarias, pagos presenciales en cajas o transferencias a cuentas de bancos asociados al sistema social. Las autoridades han enfatizado que este aporte es crucial para ayudar a las familias a afrontar los gastos que conlleva el inicio del año escolar.

Este año, el Ex Bono Marzo se presenta como una medida importante en el contexto de la recuperación económica post-pandemia, buscando aliviar la carga financiera de las familias más vulnerables en un momento crítico del año. Las autoridades continúan trabajando para asegurar que el proceso de entrega sea eficiente y accesible para todos los beneficiarios.