Hermanas Sedini: “Nosotras sí somos feministas, a diferencia de Mara, y seguiremos luchando por nuestros ideales”

Piera y Taira Sedini, hermanas de la futura ministra vocera de Gobierno de Chile, Mara Sedini, han expresado su postura sobre la relación familiar y sus diferencias ideológicas en una reciente entrevista.

A menos de un mes de que Mara Sedini asuma su cargo en el nuevo gobierno de José Antonio Kast, Piera y Taira, fundadoras de la librería feminista Autoras, dialogaron con la Revista Efecto sobre su proyecto y la incertidumbre que sienten ante la llegada de la nueva administración, que comenzará el 11 de marzo. Las hermanas han dejado claro que, a diferencia de su hermana, se identifican como feministas y están comprometidas con esta causa desde antes de que Mara decidiera entrar en la política.

“Nosotras sí nos identificamos como feministas y estamos en este camino desde antes de que ella tomara el suyo y seguiremos igual”, afirmó Taira Sedini. Además, enfatizó que el feminismo y el trabajo en su librería son su propósito de vida, y que Autoras no tiene una opinión sobre las decisiones políticas de Mara, ya que considera que cada una vive su camino de manera personal.

Las hermanas también manifestaron su preocupación por posibles recortes en el presupuesto destinado a la cultura, afirmando que esto podría impactar su labor. “Pase lo que pase vamos a seguir peleando en lo que creemos”, subrayó Taira. En cuanto a la incomodidad de ser asociadas a la figura de su hermana, Piera comentó: “Siempre cuando te sacan de tu pensamiento individual es incómodo, yo soy Taira, ella es Piera y esto es Autoras; hay tres entidades ahí”.

Respecto a las críticas de Mara hacia la perspectiva de género y el feminismo, Taira defendió la importancia de esta última, afirmando: “Nosotras creemos que la perspectiva de género sí es necesaria y no nos sentimos esclavizadas. Somos feministas, Autoras es una librería feminista y seguiremos luchando para que la gente amplíe su mirada hoy, marzo y siempre”.

Finalmente, las hermanas abordaron los temores sobre los “valores de ultraderecha” que podría traer consigo el gobierno de Kast. Taira expresó que, aunque esto es preocupante, también podría generar un nuevo despertar en el feminismo, sugiriendo que podría haber un resurgimiento de la voz feminista desde la calle. “No dejaremos que el gobierno de turno silencie lo que venimos haciendo”, concluyeron.

La conversación entre las hermanas Sedini se produce en un contexto de creciente debate sobre la política de género en Chile, especialmente con la llegada de un gobierno que ha sido criticado por su postura hacia el feminismo y los derechos de las mujeres.