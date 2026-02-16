Gala de Viña 2026: Todo lo que debes saber sobre la Alfombra Roja y su transmisión en vivo

La Gala del Festival de Viña 2026 se llevará a cabo el viernes 20 de febrero, marcando el inicio de una de las celebraciones más esperadas del año en Chile.

Este evento, que se desarrollará en la emblemática Quinta Vergara, será producido por Bizarro y Megamedia, y contará con una impresionante cobertura de más de 20 cámaras que seguirán cada detalle de la alfombra roja, que se extenderá a lo largo de 900 metros cuadrados. La gala no solo será un espectáculo de moda, sino que también incluirá una orquesta en vivo, elevando el nivel de glamour con la presencia de autoridades y figuras destacadas del entretenimiento tanto chileno como internacional.

La animación central estará a cargo de Tonka Tomicic, quien guiará la velada, mientras que José Antonio Neme se encargará de las entrevistas en la estación final. Florencia Vial ofrecerá impresiones en vivo desde el evento, y Marcelo Marocchino analizará los looks de los asistentes, prometiendo un enfoque detallado sobre la moda que se presentará.

La transmisión de la Gala será exclusiva y en vivo a través de Mega, comenzando a las 21:00 horas, lo que permitirá a los televidentes de todo Chile disfrutar del evento desde la comodidad de sus hogares. Las entradas gratuitas para el Sporting Club se agotaron rápidamente a partir del 13 de febrero, lo que refleja el gran interés que ha generado este evento.

Entre los confirmados para asistir se encuentran figuras como Daniela Aránguiz, los Power Peralta, Sigrid Alegría, Los Claveles, Alejandra Fosalba y Eugenia Lemos, quienes prometen deslumbrar con sus innovadores outfits. La Gala del Festival de Viña no solo es un evento de moda, sino que también abre el telón del Festival de Viña del Mar, que se llevará a cabo del 22 al 27 de febrero, fusionando cultura y entretenimiento en una de las ciudades más icónicas de Chile.